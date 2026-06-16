ಭಬಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಭಬಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾದರು.
Published : June 16, 2026 at 5:32 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್ ಒ'ಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ದೊಲ ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಭಬಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಮತದಾನ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೈವೊಲ್ಟೇಜ್ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮೇ 4ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ವಿರುದ್ದ ಸುವೇಂದು ಅದಿಕಾರಿ 15,105 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ 58,812 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಶೇ 42.19ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ 73,917 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶೇಕಡಾವಾರು 53.02ರಷ್ಟು ಮತಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನದಂದು, ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮಮತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹೊರಬಂದ ಅವರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಥಳಿಸಲಾಯಿತು. ನನಗೂ ಹೊಡೆದರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ವಿಜಯವನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಎಂದು ಕರೆದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ಈಗ ಮಾಜಿ) ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು.
ಮೇ 5ರಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾವು ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಜನರ ನಿಜವಾದ ಜನಾದೇಶವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೋಲನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
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