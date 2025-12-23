ETV Bharat / bharat

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಉಪಾಯ: ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಲ್ಲ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

up-student-develops-ai-camera-to-protect-farmers-crops-from-animals
ರೈತರ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗೋರಖ್‌ಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆನೆಗಳು, ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಲ್ಲದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಲದಿಂದ 50 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶ್ವನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂಬವರು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂವೇದಕಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶ್ವನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೂರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಐಆರ್ ಸಂವೇದಕ, ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12 ಮಿನಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, 6 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಗೇರ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅಲಾರಾಂನಂತಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಲೈವ್ ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿ ಬೇಲಿಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೈವ್ ವೈರ್‌ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈತರು, ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀರಜ್ ಮಾತನ್ಹೇಲಿಯಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಬಿಹಾರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ನಿಕುಂಜ್ ಮಾತನ್ಹೇಲಿಯಾ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್

TAGGED:

CROPS
KISAN MITRA AI BASED CAMERA
AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ
UTTAR PRADESH
AI CAMERA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.