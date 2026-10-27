ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ರಕ್ತ ಮಾರಿಕೊಂಡರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು?
ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 4:21 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮಂಗಳವಾರ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಈ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
कभी देश की आज़ादी के लिए अपना ख़ून देने वाले युवा; अब बेरोज़गारी की वजह से अपना ख़ून देने को मजबूर हैं। भाजपा ने देश के नौजवानों के ख्वाबों को कुचल दिया है। उप्र बेरोज़गारी-बेकारी के आपातकाल से गुज़र रहा है। अब यही युवा भाजपा के शासन का निष्कासन पत्र लिखेंगे। https://t.co/y0nZxSiaPg— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 27, 2026
ಈ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾದವ್, "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಚೆಲ್ಲಿದ ಯುವಕರು, ಇಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಇದೇ ಯುವಕರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ನೀಟ್) ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು 'ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್' ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ 'ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್' ವರದಿಗಾರನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ, "ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೈತರಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ರಕ್ತ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ರಕ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
"ನಾನು ಈಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನೇ (ಹಾಸ್ಟೆಲ್) ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು" ಎಂದು ಆತ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
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