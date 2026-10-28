ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ MLC ಫಲಿತಾಂಶ; ಬಿಜೆಪಿ 4, ಎಸ್ಪಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು; ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಜಯ!
ಮೀರತ್ ಪದವೀಧರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿ-ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 2:49 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 11 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
ಮೀರತ್ ಪದವೀಧರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿ-ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ ವಾರಣಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.
ಬರೇಲಿ-ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರು ಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಾನಿಶ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರನ್ನು 17,676 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶಂಭು ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರರ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಮೀರತ್ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಯಾದವ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 4,900 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ್ರಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹರಿ ಕಿಶೋರ್ ತಿವಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.
ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಗೋರಖ್ಪುರ-ಫೈಜಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡರು.
ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮತಗಳ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಮೌ ಪ್ರದೇಶದ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 52 ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23) 2,697 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ 55.24% ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
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