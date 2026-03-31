ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 9 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ 25ರ ತರುಣ!
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಆತ ತನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದ, ಅದರಂತೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : March 31, 2026 at 4:33 PM IST
Updated : March 31, 2026 at 5:22 PM IST
ಬಸ್ತಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಿಚ್ಚೆಯಂತೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ(ದೀಡ ನಮಸ್ಕಾರ) ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಈ 25ರ ತರುಣ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನರಖೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊನ್ಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಜರುಗಿದೆ. ಜೊಗೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ ಪೀಠ ಭೈರವ ಸಮಯ್ ಮಠದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?: 2022ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೊಗೇಶ್ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಆತ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಈತನ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಪದೇ ಪದೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಆತ ತನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಂಡವತ್ ಯಾತ್ರೆ(ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ) ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದ.
ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ: ಈ ಆಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜೊಗೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಭಾನ್ಪುರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಂಶು ಕುಮಾರ್, ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಸೇವಿಸದೇ ಸುಮಾರು 9 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನೀವು ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ': ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ ಪತಿಯ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್