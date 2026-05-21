ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, ದೇಹವನ್ನು 6 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ ತಂದೆ!
ಬೇರೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಕೊಂದು, ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
By PTI
Published : May 21, 2026 at 6:04 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಭೀತಿಯ ಮೇಲೆ, ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಆರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ತಂದೆ ಬಿಗ್ಗನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಆತನಿಗೆ ನೆರವಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಜಿಬುಲ್ಲಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಶಾಬಾ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಕಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 17 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 15114 ಛಪ್ರಾ-ಗೋಮ್ತಿ ನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಎಸ್ -1 ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರೈಲು ಲಕ್ನೋದ ಗೋಮ್ತಿ ನಗರ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದಾಗ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೀಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೇಹ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕಿಯ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ದೇಹವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
800 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು: ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ರೈಲ್ವೆ) ರೋಹಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಮೃತದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಬಲಿಪಶು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 800 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕುಶಿನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮ್ಕುಹಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ರೈಲಿನ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಗಿಯಿಂದ ಇಳಿಯುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಜೈಪುರ ಟೋಲಾದ ನಿವಾಸಿ ಬಿಗ್ಗನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಈ ಕೃತ್ಯದ ರೂವಾರಿ" ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಮದುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ...ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ: ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿಯರು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕಿಯ ಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮೊದಲು ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ದಿನದಂದು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆರೋಪಿ ಹೊಸ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಇ-ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಕುಹಿ ರಸ್ತೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೊಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
