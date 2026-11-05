ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಶಂಕೆ: ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನ ಮಾಡಿದ ಪತಿ!
ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 12:35 PM IST
ಕನೌಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಸಜೀವ ದಹನ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕನೌಜ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛಿಬ್ರಮೌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಗತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, 30 ವರ್ಷದ ಸೋನಮ್ ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನವಾಗಿರುವ ಗೃಹಿಣಿ. ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೋನು, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಂಪತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುಖಬೀರ್ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸ್ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಳೆ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆತ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛಿಬ್ರಮೌ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಪಿಲ್ ದುಬೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಖಬೀರ್ಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದ. ಆಕೆ ಆ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ, ಈ ಅನುಮಾನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಈತ ಸುಖಬೀರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಸೋನಮ್ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಸಿಕ್ಕದ್ದು, ಇದು ಆಕೆಯದ್ದೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸುಖಬೀರ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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