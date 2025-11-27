ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವರ, 31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಅಳಿಯ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಯುವಕ!
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ವರನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2025 at 10:41 AM IST
ಮುಜಫರ್ನಗರ, ಯುಪಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವರನೊಬ್ಬ ತನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ವಧುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇದು ನನ್ನ ಮಾವ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ? ಎಂದು ಆತ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಬೇಡವೆಂದ ವರನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈಗ ಆತನದೇ ಮಾತು. ಆತನ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಗನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನ ಔದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಧುವಿನ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ತಹಸಿಲ್ನ ನಗವಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರವೀರ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಮಗ ಅವಧೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ (ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವೀಧರೆ) ಅವರ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಿತಿಯ ತಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಾತನ ಬಳಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಳು. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಮದುವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬುಧಾನ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ವಧುವಿನ ತಾತ ಸುಖಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?; ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವಧೇಶ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ₹31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ತುಂಬಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ವರನ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂಬಂತೆ ವರ ಅವಧೇಶ್ ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಈ ಹಣ ಅದಿತಿಯ ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟದ ದುಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾತ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ಅವಳದ್ದು, ನನ್ನದಲ್ಲ. ಈ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವಧೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ವರನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಜನರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ವರನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇಂತಹ ಯುವಕರು ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ವರನ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಗನ ನಿಲುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅವಧೇಶಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವರನ ಈ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯ ಎಂದು ವಧುವಿನ ತಾತ ಸುಖಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
