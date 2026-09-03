ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮೂವರು ಸಾವು; 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ರೋಹಾದ ಗಜ್ರೌಲಾದಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷ ಶೇರಾ ಮತ್ತು 55 ವರ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು.
By PTI
Published : September 3, 2026 at 10:36 AM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 35 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 16,784 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3,042 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ರೋಹಾದ ಗಜ್ರೌಲಾದಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷದ ಶೇರಾ ಮತ್ತು 55 ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, 1,499 ದೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,067 ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಅಜಂಗಢ್, ಬಲ್ಲಿಯಾ, ಬಾರಾಬಂಕಿ, ಬದೌನ್, ಚಂದೌಲಿ, ಫಾರೂಕಾಬಾದ್, ಗಾಜಿಪುರ, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಹರ್ದೋಯ್, ಕಾಸ್ಗಂಜ್, ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ್, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ಪಿಲಿಭಿತ್, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್, ರಾಯ್ಬರೇಲಿ, ಸಂತ ಕಬೀರ್, ಉನ್ಕಬೀರ್, ಶಹಜಾನ್ಪುರ್ ನಗರ, ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರವು 1,311 ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 201 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 442 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೆರವು ನೀಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 36,287 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಮಂದಾಕಿನಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಚೌರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 42ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮೋಟಾರು ದೋಣಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಬಲ್ಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಸರಯೂ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 20,500 ಮಂದಿ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಸಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 68,953 ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು 3.36 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 5.02 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು 1.77 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಆರ್ಎಸ್ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
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