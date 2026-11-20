ಅಖಿಲೇಶ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಖ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯ್ತಾ ಎಎಪಿ?
ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 5:28 PM IST
ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): 2027ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಸ್ಪಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಪಿ ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಪ್ ಪಕ್ಷ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮೈತ್ರಿಯ ಸುಳಿವು ದೊರೆತಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರುವುದರ ನಡುವೆಯೇ ಸದ್ಯದ ಈ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಊಹೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆರಾಧನಾ ಮಿಶ್ರಾ ಮೋನಾ, ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿ.10ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ರಾಹುಲ್: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನ.26ರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರ್ಯಾಲಿ