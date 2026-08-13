ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಲ್-ಖೈದಾ' ಕೃತ್ಯ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ
ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 1:41 PM IST
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ/ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆಲ್ - ಖೈದಾ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ (AQIS, Al-Qaeda in the Indian Subcontinent) ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಘಟನೆ ಜರುಗಿತ್ತು.
ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, 'AQIS ಒಂದು ವಿಘಟಿತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. "AQIS ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚದುರಿದ ಕೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ AQIS ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ 1267 ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 38ನೇ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು AQIS ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್-ಖೈದಾ ಮತ್ತು ISIL (Da’esh) ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
"ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಐಎಸ್ಐಎಲ್ (Da’esh) ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಇನ್ವೇಡ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಬೊಟುಲಿನಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದವು" ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಸಿನ್ ವಿಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ISIL-K(Islamic State in Iraq and the Levant-Khorasan) ಪ್ರಮುಖ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು, ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಸಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಐಎಸ್ಐಎಲ್ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
"ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಎಸ್ಐಎಲ್-ಕೆ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆಹ್ರಿಕ್-ಇ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ರಹಬರಿ ಶುರಾ (ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಡಳಿ) ಬಳಿಕ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪುನರ್ರಚನೆಯು ಟಿಟಿಪಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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