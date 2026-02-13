ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ಸ್ಪೋಟದ ಹಿಂದೆ ಪಾಕ್‌ನ​ ಜೈಶ್​-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರರ ಕೈವಾಡ: UNSA ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ಜೆಇಎಂನದ್ದೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

unsc-panel-notes-pak-based-terror-group-jems-reported-link-to-red-fort-attack
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 10:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ)​: ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಭಯಾನಕ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ (ಯುಎನ್​ಎಸ್​ಎ) ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ 37ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಜೆಇಎಂ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅಲ್ವಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನಾತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸದಸ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 28ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ.

ಗುರುವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಈ ವರದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ 37ನೇ ವರದಿ. 2026ರ ಫೆ. 4ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಯುಎಸ್​ಎಸ್​ಸಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕಾನಿ ಉಗ್ರರ ಜಾಲ ಪ್ರಭಾವದ ಆಗ್ನೇಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್- ಖೈದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್​ನ​ ಎಮಿರ್, ಒಸಾಮಾ ಮಹಮೂದ್, ಉಪನಾಯಕ ಯಾಹ್ಯಾ ಘೌರಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೆರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಘಟಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್​, ಬಾಹ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊರದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತಿಹಾದ್-ಉಲ್-ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಪ ಗುಂಪಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PAK BASED TERROR GROUP
JEM LINK TO RED FORT ATTACK
UNSC PANEL ON RED FORT ATTACK
ದೆಹಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ
RED FORT ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.