ವಸೂಲಾಗದ 20,000 ಕೋಟಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ: ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಸಲಹೆ
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 1:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾಗದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದಂಡದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಕೇವಲ ಇ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಂಡದ ವಸೂಲಾತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ದಂಡ ವಸೂಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ಮೊತ್ತವು ಪಾವತಿಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಇ - ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ, ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇ-ಚಲನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಈಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು.
45 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ: ಇ-ಚಲನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು 45,000 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
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