ಉನ್ನಾವೊ ರೇಪ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಂದೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ​: ಆರೋಪಿ ಸೆಂಗಾರ್​ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಮಾನತು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಉನ್ನಾವೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

SENGARS PLEA SUSPEND
ಉನ್ನಾವೊ ರೇಪ್​ ಅಪರಾಧಿ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಗಾರ್ (ANI)
Published : January 19, 2026 at 8:18 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಉನ್ನಾವೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ, ಆರೋಪಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಗಾರ್​​ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

'ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಂಗಾರ್​​ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವೀಂದರ್ ದುಡೇಜಾ ಅವರು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಆರೋಪಿ ಸೆಂಗಾರ್ ದೀರ್ಘ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2017ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನಾವೊದ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಗಾರ್​​ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದಾಗಿ 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಆತ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

ತಂದೆಯನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು, ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸೆಂಗಾರ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​ 2019ರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದಿತ ತೀರ್ಪು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉನ್ನಾವೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಗಾರ್​​ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರಿ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀ ಕೋರ್ಟ್, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಕೃತ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಪರಾಧಿ ಸೆಂಗಾರ್ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದೂ ಸಿಬಿಐ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಇತ್ತ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೆಂಗಾರ್​ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೀಳುವವರೆಗೆ ನಾನು ವಿರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

