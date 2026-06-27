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40 ಕೆಜಿ ಬೀಗ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಣ್ಯದ ಪ್ರತಿ; ತಿರುಪತಿಯ ಎಕ್ಸ್​ಪೋ 26ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

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40ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೀಗ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 6:21 PM IST

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ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗತಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಎಕ್ಸ್​ಪೋ- 26 ತಿರುಚನೂರಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಘ (ತಪನ) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದೈತ್ಯ ಬೀಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಪುರಾತನ ಬೀಗವನ್ನು ಗುಂಟೂರಿನ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿಗಢದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಈ ಬೃಹತ್ ಬೀಗವು, ಅದರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ ಬೀಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲಿಗಢದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬೀಗ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.

Unlocking History: 40 Kg Antique Padlock, Giant Gold Coin Replica Steal the Show at Expo-26
ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯದ ಪ್ರತಿ (ETV BHARAT)

ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕೃತಿ. ಸುಮಾರು 12ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಮೂಲ ನಾಣ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ವಾರಂಗಲ್‌ನ ವೈಕುಂಠಚಾರಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದೊಂದಿಗೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ನಾಣ್ಯವು 9 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದೊಂದಿಗೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮೂಲ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಂಕುಂಟಾಚಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಪರೂಪದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ-26 ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UNLOCKING HISTORY
40 KG ANTIQUE PADLOCK
GIANT GOLD COIN REPLICA
EXPO 26 IN TIRUPATI
UNLOCKING HISTORY

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