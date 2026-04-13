ಅಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ: ಯೂನಿಟ್ 1 ಹಾತ್ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ನೆನಪು, ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದರ ಕಥೆ!
ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಧರ್ ಸಾಹು ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 6:03 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಈ ರಾಜಧಾನಿ ತನ್ನ 78ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಯುನಿಟ್ ಐ ಹಾತ್ ಈ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ 80 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಧರ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನೂ ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಇಂದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಭುವನೇಶ್ವರ ಬೆಳದು ನಿಂತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ದಟ್ಟಣೆ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದರೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದವು..ಆದರೆ ಇಂದು?: 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾತ್ಗೆ ತಲುಪಲು ದಟ್ಟವಾದ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಡೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಗಿಸುವ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅಗಾಧ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿನಗರದ ಕೇದಾರ್ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ಯೂನಿಟ್ -1 ಹಾತ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ಸುಮಾರು 900 ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಇಂದು ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 60,000 ರಿಂದ 80,000 ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಸಿವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸಾಹು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಸಹ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಜನರು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡದೇ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದಿನ ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ?: ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಮನೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು, ತೆರೆದ ಆಕಾಶ, ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಾಜಾತನ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಆಗ ಹಾರ್ನ್ಗಳ ಸದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸಂಚಾರವೂ ಕಡಿಮೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಳ, ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿತ್ತು. ಅಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಇತ್ತು.
1948ರಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತೆ, 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಯುನಿಟ್-1 ಹಾತ್ ಜೀವನಾಡಿಯಾಯಿತು. 1962 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಗಟು ತರಕಾರಿ ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಗಿನ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಇಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ರಾರಾಜನೆ: ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ. ಆಹಾರವು ಶುದ್ಧತೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಗಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ಇಂದು ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇಂದು ನಗರವು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾತ್ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಚೌಕಾಶಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಜೀವನವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಳೆ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಗರದ ಸೌಮ್ಯ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದು ನಮಗೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಕ್ಕೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರ 78 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುನಿಟ್-1 ಹಾತ್ ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
