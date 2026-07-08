ಜಿಂದ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮದುವೆ: ವರನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮಾಲೆ, ವಧುವಿನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಉಡುಗೊರೆ
ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಸಾರ್ಗೆ ಬಂದ ಈ ವರನು, ವಧುವಿನ ಸಹೋದರಿಯರ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ
Published : July 8, 2026 at 4:32 PM IST
ಜಿಂದ್, ಹರಿಯಾಣ:ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ವರನ ಕೊರಳಿಗೆ ನೋಟುಗಳ ಹಾರ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ಅಕ್ಕ - ತಂಗಿಯರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಜಿಂದ್ನ ವರನೊಬ್ಬ ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಜಿಂದ್ನ ‘ಡಾಲರ್ ವರ’ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಸಾರ್ಗೆ ಬಂದ ಈ ವರನು, ವಧುವಿನ ಸಹೋದರಿಯರ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಜೀಂದ್ನ ಗಾಂಧೀನಗರ ನಿವಾಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಹಿಸಾರ್ನ ಈಶಾ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಅಕ್ಕ - ತಂಗಿಯರಾದ ಸಾಲಿಗಳು ವರ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಜಾಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೀಜಾ, ಜೂತಾ-ಛುಪಾಯಿ ರಸ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಡ, ಡಾಲರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವಧುವಿನ ಸಹೋದರಿಯರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಅವರು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ವರನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವಿವಾಹದ ದಿನ ಜಿಂದ್ ನಿಂದ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಸಾರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ವರ ಲೋಕೇಶ್ ಗರ್ಗ್ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾದರು. ವರನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಬದಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮಾಲೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ವರನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಸಹೋದರಿಯರು ದಾರಿ ತಡೆದಾಗ ಅವರು ಡಾಲರ್ ನೀಡಿದರು.
ಜೂತಾ-ಛುಪಾಯಿ ರಸ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಡಾಲರ್: ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ಮ್ ಆದ ಜೂತಾ - ಛುಪಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಬದಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ ಲೋಕೇಶ್ ಗರ್ಗ್, ವಧುವಿನ ಸಹೋದರಿಯರ ಹಾಸ್ಯದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ, ಪ್ರತಿ ರಸ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲೇ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್: ಡಾಲರ್ ಉಡುಗೊರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಂದ್ ನ ‘ಡಾಲರ್ ವರ’ನ ವೈಖರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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