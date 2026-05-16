ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿವಾಹ: ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು HIV ಟೆಸ್ಟ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಶಪಥಗೈದ ವಧು-ವರ!

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಧು-ವರ ಹೆಚ್​ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು.

ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಶಪಥಗೈದ ವಧು- ವರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 5:57 PM IST

ಚರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ (ಹರಿಯಾಣ): ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಮಂಟಪ, ನಾದ ಸ್ವರ, ಸಡಗರದಿಂದ ಓಡಾಡುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೌಣ. ದಂಪತಿಯ ಸರಳಾತೀಸರಳ ವಿವಾಹವು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ, ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದ್ದು ಹರಿಯಾಣದ ಚರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಬಂಧುಗಳು ನವವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಹರಸಿದರು.

ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೆಚ್​​ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಧು-ವರ ವಿವಾಹ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್​​ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ, ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪರಸ್ಪರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಮಾತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಡೆದ ವಿವಾಹ: ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸದ್ದಿನ ಮೇಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು, ಬಾಬ್ತುಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಫೋಟೋ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಪ್ತಪದಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಧು-ವರ ಹೂವಿನ ಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು 'ಪೆನ್ನು' ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ವರ ಮನೇಂದರ್ ದಹಿಯಾ ಮತ್ತು ವಧು ಮೋನಿಕಾ ತನ್ವರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಬಂಧ ಎಂದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ.

ಸರಳ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವರ ಮನೇಂದರ್ ದಹಿಯಾ, "ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಜನರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವಧು ಮೋನಿಕಾ ತನ್ವರ್, ಹೆಚ್‌ಐವಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟೆವು. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಎಂದರು.

ಸರಳತೆ, ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ: ವರನ ತಂದೆ ಕೃಷನ್ ದಹಿಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸರಳ ವಿವಾಹದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಮೂಡಿಸುವುದು. ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯವೆಂದರೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಜನರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹವನ್ನು 'ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮದುವೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

