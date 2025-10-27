ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ: ಪುರೋಹಿತರಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟು ವಿವಾಹವಾದ ಸಹೋದರರು!
ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪುರೋಹಿತರಿಲ್ಲದೇ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 11:42 AM IST
ಸಿರ್ಮೌರ್(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿರ್ಮೌರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪುರೋಹಿತರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಇರದೇ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಲೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2025ರಂದು ಶಿಲೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೈನಿಧರ್ನ ಕಲೋಗ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಲೋಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು, ತಮ್ಮ ವಧುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಿತು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೀನಾ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹವು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ "ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಸೇರುವಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹಾಗೇ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನವವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿತು.
ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಫೋಟೋ: ಈ ವಿವಾಹದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಜಲವರ್ಣ ಅರಳಿಸುವ ಕಲಾವಿದ: ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಚಿತ್ರಗಳು