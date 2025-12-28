ETV Bharat / bharat

ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಳಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ರೈತ: ಇವರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ: ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಿಣಿ

ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಗಿಳಿ ಮರಿ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರೈತ ಹಾಗೂ ಗಿಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 28, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
ಕೋಡಿನಾರ್​(ಗುಜರಾತ್​): ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ, ಉತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರಾದ ಗಿಳಿ ರೈತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆತನ ಜೊತೆಯೇ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ನಾವು ಹೆಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರೈತನೊಂದಿಗೆ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಿಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕೋಡಿನಾರ್​ನ ವೆಲ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮತ್ತು ಗಿಳಿಯ ನಡುವಿನ ಈ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇವರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ (ETV Bharat)

ರೈತನಿಗೆ ಗಿಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನಾರಣ್​​ ಭಾಯ್​ ಸವ್ಧಾರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರಿ ಗಿಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಗಿಳಿ ಮರಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅಪರಿಚಿತರು ಸಹ ನಿಮ್ಮವರಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ರೈತ ನಾರಣ್​​ ಭಾಯ್​ ಮರಿ ಗಿಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಾರಣ್​​ ಭಾಯ್ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ತಾಯಿ ಗಿಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಅವನು ಮರಿ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ, ಮಗುವಿನಂತೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯವರು ಮರಿ ಗಿಳಿಗೆ "ಮೀಟು" ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಳಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ರೈತ (ETV Bharat)

"ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮರಿ ಗಿಳಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಂಜರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗಿಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಅದೇ ಕೊನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಿಳಿ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗಿಳಿಯ ಮಾಲೀಕ ನಾರಣ್​​ ಭಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಾರಣ್​​ ಭಾಯ್​ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೀಟು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಗದ್ದಲವಾಗಲಿ, ಮೀಟು ನಾರಣ್​​ ಭಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡದೆ ದಿನವೂ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾರಣ್​​ ಭಾಯ್ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟುವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾರಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಳಿ ಮತ್ತು ರೈತನ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

