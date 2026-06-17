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ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು​ ರೈತರ ಹೊಸ ವಿಧಾನ: ಬೃಹತ್​ ಪಾಲಿ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ; 1 ಎಕರೆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ 31 ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ!

ಪಾಲಿ ಪಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕೊರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು.

A view of Poly Pond in Aravalli district of Gujarat
ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿ ಕೊಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 4:40 PM IST

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ಅರಾವಳಿ (ಗುಜರಾತ್‌): ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು, ಆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿ ಪಾಂಡ್​ಗಳನ್ನು ರೈತರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಲಿ ಕೊಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಾಂತಿಪುರ ಕಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನಭಾಯಿ ನಾರಾಯಣಭಾಯಿ ವೇಲಾನಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 22 ಅಡಿ ಆಳದ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹೈಗೇಜ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಾಸಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 31 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ನನಗೆ ಈ ಕೊಳ ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಜಲಮೂಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೇತನಭಾಯಿ ನಾರಾಯಣಭಾಯಿ ವೇಲಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹೀಗೆ ಪಾಲಿ ಪಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು, ಕೊರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ತಡವಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೋ ಹವಾಮಾನದ ನಡುವೆ ಕೊಳಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂತಹ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರ ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡದರೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತರೂ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಮೇಘರಾಜ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರಿಶ್ ಜಿತೇಂದ್ರಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪಾಲಿ - ಕೊಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸುಮಾರು 31 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಪಾಲಿ-ಕೊಳ ಮಾದರಿಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ರೈತರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

EL NINO
ARAVALLI DISTRICT
GUJARAT
RAIN WATER HARVESTING
POLY PONDS

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