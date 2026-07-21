ETV Bharat / bharat

ಮಾತುಕತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ - ನಡ್ಡಾ; ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದ ಸಿಜೆಪಿ

ನಡ್ಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

Union Minister JP Nadda says talks with CJP delegation went off "fine"
ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ (ANI)
author img

By ANI

Published : July 21, 2026 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಾದ ಮಂಗಳ್​ ಮಿಲನ್ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಭೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನೀಟ್​ ಯುಜಿ 2026 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಂಸತ್ತಿನತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀಟ್​ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್ಚುಂಕ್​ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು.

ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ನಡ್ಡಾ, ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂಘಟಕರೇ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ನಡ್ಡಾ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂಘಟಕರೇ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ: ಸೋಮವಾರ ಸಚಿವ ನಡ್ಡಾ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ, ಸಭೆಯನ್ನು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸಭೆಯು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಂತರ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಎಎನ್​ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿಸುವ ಸಂಚು ಹೂಡಲಾಯಿತು. ಸೌರವ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3 ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್!

ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 118 ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗಾಯ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಖಂಡಿಸಿದ ದಿಪ್ಕೆ ಆರೋಪ

TAGGED:

NADDA TALKS WITH CJP DELEGATION
CJP PROTEST
CJP MEETING WITH NADDA
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.