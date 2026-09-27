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ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಅನಿಲವಾದ ಎಲ್ಎನ್​​ಜಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರೈಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

LNG TRAIN FLAGGED OFF
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ ರೈಲು (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 6:11 PM IST

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ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್​): ದೇಶದ ಮೊದಲ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ) ಚಾಲಿತ ರೈಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸಬರಮತಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1,542 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಪೈಕಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗ್​-12 ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ (ರೈಲು ಎಂಜಿನ್) ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೆಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಸಬರಮತಿ-ಸರ್ಖೇಜ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದ್ವಿಪಥಗೊಳಿಸುವ (ಡಬ್ಲಿಂಗ್) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದ 404 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 411 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ಕವಚ'ವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಬರಮತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗ್​-12 ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2027-28ರ ವೇಳೆಗೆ, 12,000 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ (ಹಾರ್ಸ್‌ಪವರ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂತಹ ಸುಮಾರು 300 ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಏನಿದು ಎಲ್​​​ಎನ್​​ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈ ಎಲ್​​ಎನ್​ಜಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ರೈಲು ಕೇವಲ ಎಲ್​ಎನ್​ಜಿ ಇಂಧನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಮು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೇದ್ ಪ್ರಕಾಶ್, "ಈ ದ್ವಿ-ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,200 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 950 ರಿಂದ 1,000 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್​ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 222 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿಯನ್ನು ಪದೆ ಪದೆ ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೀಸೆಲ್​​ನಂತೆ ಎಲ್​​ಎನ್​ಜಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಯೋಜಿನಿಕ್​ ಎಲ್​ಎನ್​​ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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INDIAS FIRST LNG TRAIN
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ
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ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ ರೈಲು
LNG TRAIN FLAGGED OFF

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