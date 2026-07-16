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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಬಯೋಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್​ ಆರಂಭ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಬಯೋಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್​- ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಘೋಷಣೆ

ENGINEERING BIOLOGY
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (corepeptides)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 6:17 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ವಿಷಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಆರ್​ಐ ನಡೆಸುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.

"ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ 2.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

NEW COURSE
UNION MINISTER JITENDRA SINGH
NITI AAYOG
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಬಯೋಲಜಿ
ENGINEERING BIOLOGY

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