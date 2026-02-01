ETV Bharat / bharat

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ 2026: 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್​ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಣಗಳ ಜಾಲ ರಚನೆ

ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ 2026
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 1:10 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್​ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಣಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾ,ನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಐದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.

ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಬಯೋಸಿಮಿಲರ್‌ಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ NIPERS ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂರು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1,000 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಣಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೇಡರ್ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಹೊಸ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

