ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದ ತಜ್ಞರ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ (ಸಿಇಆರ್) 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 3:45 PM IST
ವರದಿ: ಗೌತಮ್ ದೇಬ್ರಾಯ್
ನವದೆಹಲಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ (ಸಿಇಆರ್) 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನು ಹೊರತಾದ ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲದ ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಗರಗಳನ್ನು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೋಹಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ಯೂಷ್ ಲೋಹಿಯಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ, ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಒಡೆತನದ ಭೂಮಿಗಾಗಿ REIT ಗಳು ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡದ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜಕ ದಿಕ್ಷು ಸಿ ಕುಕ್ರೇಜಾ, 2014-15ರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 11.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕುಕ್ರೇಜಾ ಹೇಳಿದರು.
