ETV Bharat / bharat

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ, ಏನೆಲ್ಲ ದುಬಾರಿ?

ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

UNION BUDGET BUDGET 2026 NIRMALA SITHARAMAN ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 UNION BUDGET 2026
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್​​ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ​ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೈಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಳಿಕೆ?: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪರಿಕರಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಮದು ಸರಕುಗಳು ಕ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.

  • ಈ ಬಜೆಟ್​​ ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್‌ಗಳು, ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳ ಔಷಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಔಷಧಗಳ ದರ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
  • ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
  • ಬಜೆಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆಮದು ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲ ದುಬಾರಿ? :

  • ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು
  • ರಸಗೊಬ್ಬರ
  • ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮದ್ಯ
  • ಕಾಫಿ ಹುರಿಯುವುದು, ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಡಿತದಿಂದ, ಇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ
  • ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೋ-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಕೆಲವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
  • ಆಮದಾಗುವ ಟಿವಿ ಪರಿಕರಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂಪರ್​: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್​

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣ, ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (TCS) ಅನ್ನು ಶೇ 5-20 ರಿಂದ ಶೇ2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಾರೀಕೃತ ರವಾನೆ ಯೋಜನೆ (LRS) ಅಡಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ (TDS) ಅನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ BCD ಕಡಿತ:

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ದರವನ್ನು ಶೇ 20ರಿಂದ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

UNION BUDGET
BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.