ರಾಕೆಟ್‌ ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ಸ್ಫೋಟ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ

ರಾಕೆಟ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 1:13 PM IST

ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು(ತಮಿಳುನಾಡು): ರಾಕೆಟ್‌ನಂತಿರುವ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅನುಮಂತಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಮಾನ್ಶು ಯಾದವ್ (21) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವಿಶಾಲ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಮ್ಮುವಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸಿರಾಜ್ ಮಹಾಜನ್, ದೆಹಲಿಯ ನಿಸ್ಕಸ್ ವಿರಾಜ್ ಎಂಬವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಮಂತಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಗನ್​ ಫೈರ್​ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವ ವಲಯದ ಸಮೀಪ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಂಕುಲತೂರಿನ ಎಸ್​ಆರ್​ಎಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏ.13ರ ಸಂಜೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಒಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಸ್ತು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರೈಮಲೈ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪೆರುಮಲ್ ಕೊಯಿಲ್‌ನ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಡುವಾಂಚೇರಿ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ತರಬೇತಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

