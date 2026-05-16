ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳ: 6 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ UNEMPLOYMENT!
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ - ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ
Published : May 16, 2026 at 10:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.5.2ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 5.1 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವು 10 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾಸಿಕ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ PLFS ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 4.3 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇ 4.6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗವು 6.8 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 6.6 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 6.6 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.0 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರ ಪುರುಷರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇ. 6.1 ರಿಂದ ಶೇ. 5.9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಸವಾಲಿನಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 5.3 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.4 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 5.0 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಪುರುಷರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.0 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.1 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇಕಡಾ 5.2 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ: ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರ (LFPR) ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 55.4 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 55.0 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಪಾತ (WPR) ಶೇ. 52.6 ರಿಂದ ಶೇ. 52.2 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ LFPR ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 34.4 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 33.9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಗರ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಶೇ. 25.2 ರಿಂದ ಶೇ. 25 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರುಷರಿಗೆ WPR ಶೇ. 74.5 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ WPR ಶೇ. 36.5 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಶೇ. 70.7 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 22.9 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ: ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
