ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ; ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲು
ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ 4.8ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೇ(PLFS) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಪಾತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಪಾತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧಾರಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಋತುಮಾನದ ಅಂಶಗಳು, ಸುಗ್ಗಿಯ ಬಳಿಕ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3.9 ರಿಂದ 4.2 ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ನಗರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು 6.7ರಿಂದ 7.0ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
2026 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 55.9ರಿಂದ 56.1ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 59.0 ಇದ್ದರೆ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 58.7ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 50.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 50.3ರಷ್ಟಿದೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 35.1ರಷ್ಟಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 25.5ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 39.7ರಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಪಾತ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮಾಸಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾದ 3,73,158 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಸೂಚಕಗಳ ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸಿಕ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯದಾಗಿದೆ.
