ETV Bharat / bharat

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಸೋಮಾರಿಯಲ್ಲ, ಗೃಹಿಣಿಯ ಶ್ರಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ದುಡಿಯಲು ಸಮರ್ಥಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಚೇದನದ ಬಳಿಕ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿ ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

DELHI HC VERDICT ON MAINTENANCE
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಗೃಹಿಣಿ ಬೇರೆಡೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಸೋಮಾರಿಯಲ್ಲ. ಆಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪತಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಚ್ಚೇದನದ ವೇಳೆ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಆಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಚೇದನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರಣಾ ಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೀಠ, ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಜೀವನಾಂಶ ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು ದುಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪುತ್ರನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಆಕೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಆಗದು ಎಂದು ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಈ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​, ಪತ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವಲಂಬನೆ ಎನ್ನಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದಿತು.

"ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸೋಮಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದ್ದನ್ನು ಆಲಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಗಳಿಕೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಧಾರವಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಗಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ದೋಷಪೂರಿತ ವಿಧಾನ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಿಳೆ ಸಮರ್ಥಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಹಿಳೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.

ದಂಪತಿ 2012ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುತ್ರನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
ಜೀವನಾಂಶ
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​
DELHI HC VERDICT ON MAINTENANCE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.