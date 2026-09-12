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ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, 4ಲಕ್ಷರೂ. ದೋಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರ: ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ಹಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈತ ದೋಚಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Unemployed Graduate Throws Chilli Powder At SBI Staff, Flees With Rs 4 Lakh
ಬ್ಯಾಂಕ್​ ದರೋಡೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಯುವಕ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 1:07 PM IST

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ನಾಗ್ಪುರ್​ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಸಕ್ಕರದಾರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗ್ರಾಹಕನಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎರಚಿ, ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುವಕನನ್ನು ಸೂರಜ್ ಭೋಜ್‌ರಾಜ್ ಬೋರ್ಕರ್ (28) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈತ ದೋಚಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಗ್ರಾಹಕನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಳಗೆ ಕಾದು ಬಳಿಕ, ಆತ ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎರಚಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿಯು ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಕ್ಕರದರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಖುನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

An unemployed graduate, posing as a customer at the SBI branch in Sakkardara area of Maharashtra's Nagpur, threw chilli powder into the eyes of the bank employees and made off with approximately Rs 4 lakh in cash.
ಆರೋಪಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು (ETV BHARAT)

ದರೋಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ನಾಗ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪದವಿ ಬಳಿಕ ಯುವಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದರೋಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಚರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕರದರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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THROWS CHILLI POWDER AT SBI STAFF
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