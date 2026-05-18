ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ: ಆಲದ ಮರದಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಮಹಿಳಾ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

woman revenue inspector runs gita school under trees to teach sanatana values in odisha
ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ETV Bharat)
Published : May 18, 2026 at 2:05 PM IST

ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ): ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

38 ವರ್ಷದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಬರಾಲ್ ಅವರು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕುರಿತು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಧೋಲ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ನಲ್ಪಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರವೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Under A Banyan Tree In Odisha's Kendrapara, A Revenue Officer Is Teaching Children The Gita After Office Hours
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು, ಆವರಣವು ಗುರುಕುಲ ಆಶ್ರಮದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ ತಹಸಿಲ್‌ನ ಬಾದಮುಲಾಬಸಂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ (RI) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರಲು ಅವರು ಈ ನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮಕ್ಕಳು, ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುಕುಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆ, ಮಾನವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, "ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬರ್ನಬೋಧ್ (ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕ) ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಗೀತೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಜನರು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗೀತಾ ಪಠಣ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಗೀತಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿತೇಶ್ ನಾಯಕ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ಸೋನಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ತನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೀತೆ ಮಾನವ ಜೀವನದ 'ಕೈಪಿಡಿ'ಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಜೀವನದ ಸರಿಯಾದ ಧಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಪಿಡಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಗೀತೆ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಗೀತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವು ಈಗ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

