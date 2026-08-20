ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಅನಧಿಕೃತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಆವರಣದ ಹೊರಗಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಭಾರತ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 12:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅನಧಿಕೃತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೈಕಮಿಷನ್ಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿವೆ. ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆವರಣದ ಹೊರಗಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಸರತಿ ಸಾಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
#WATCH | Delhi | Indian authorities dismantle the external security perimeter outside the Pakistan High Commission, removing traffic bollards and barricades that previously ring-fenced the diplomatic compound. pic.twitter.com/QYvbj7s7fE— ANI (@ANI) August 20, 2026
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಅವಶೇಷಗಳಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮುರಿದ ಲೋಹದ ರೇಲಿಂಗ್ಗಳು, ಗೇಟ್ಗಳು, ಲೋಹದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ಛಾವಣಿಯ ಹಾಳೆಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ತುಂಡುಗಳು ಹರಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಸಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮುರಿದ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Delhi: Security arrangements outside the Pakistan High Commission in New Delhi have been changed, with Indian authorities removing the outer security cordon, including traffic bollards and barricades around the diplomatic premises pic.twitter.com/GC46KHh9dv— IANS (@ians_india) August 19, 2026
ಪಾಕ್ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆದಿದೆ.
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