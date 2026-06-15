ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಎಕರೆಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!
ರೈತ ವಲ್ಲುವನ್ ಮರ ಆಧಾರಿತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 15, 2026 at 7:18 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡು: ಮಾಜಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ರೈತ ವಲ್ಲುವನ್, ಮರ ಆಧಾರಿತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ವಲ್ಲುವನ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ವಡವಳ್ಳಿಯವರು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಕ್ರಮವಾದ 'ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಿ - ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್' ಆಂದೋಲನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತೋಟವನ್ನು ಬಹು - ಪದರದ, ಮರ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.
ಈ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವು ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಎಕರೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮರ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ (FAO) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಕರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಲ್ಲುವನ್ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನ್ನಣೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ತೋಟವು UNCCD-WOCAT ಜಾಗತಿಕ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ವಲ್ಲುವನ್, 2006 ರಿಂದ ತಮ್ಮ 26 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಏಕಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತೋಟವು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವು ಕೇವಲ 0.5 ಪ್ರತಿಶತ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ವಲ್ಲುವನ್ ಅವರ ಮರ ಆಧಾರಿತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಅವರು ಏಳು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪದರದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮರಗಳು, ಮೆಣಸು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅರಿಶಿನ, ಮೇವಿನ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿತು, ನಂತರ ಜಾನುವಾರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ವಲ್ಲುವನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಆಧಾರಿತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ರೈತ ವಲ್ಲುವನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾವಯವ, ಬಹು-ಪದರ ಮತ್ತು ಬಹು-ಬೆಳೆ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆಯಿಂದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವು 0.52% ರಿಂದ 3.36% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 160 ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿತು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕವು 400 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 550 ಗ್ರಾಂಗೆ ಏರಿತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈತರ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ, ಬಾಳೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಮರಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಮನ್ನಣೆ ಸಾವಯವ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತಕ್ಷಣ ಬೃಹತ್ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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