ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಿ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಡೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕ್ರಮ

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಲು ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವವರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಛತ್ರಿಗಳ ಸಮರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Umbrellas on Their Heads
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಡೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕ್ರಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 3:49 PM IST

ವರಂಗಲ್/ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ: ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿತ್ಯದ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೆರಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾಯಕ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನರಾವ್‌ಪೇಟೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಚತುರ ಪರಿಹಾರವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಪೇಟೆಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಸುಡುವ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಛತ್ರಿಗಳು , ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ತಾಪತ್ರಯ, ಸಂಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆರಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈ ಕೊಡೆಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಗುತ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಛತ್ರಿಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯವು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಛತ್ರಿಯ ಕೆಳಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೊಡೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೂ ಆಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಣ್ಣ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ₹100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೂಪಾಂತರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಡುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವನವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಹತ್ತಿ ಹೊಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜಾಣ್ಮೆ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪಕ್ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.

