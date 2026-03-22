ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಉಲ್ಫಾ (ಐ) ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ: ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ
ಅಸ್ಸಾಂ-ಅರುಣಾಚಲ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡೋ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಫಾ (ಐ) ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 2:38 PM IST
ತಿನ್ಸುಕಿಯಾ(ಅಸ್ಸಾಂ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಉಲ್ಫಾ (ಐ) ಸಂಘಟನೆ ಉಗ್ರರು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂ-ಅರುಣಾಚಲ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯ ಜಗುನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡೋ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಪಿಜಿ ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉಗ್ರರತ್ತ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಲ್ಫಾ (ಐ) ಬಣದ ಉಗ್ರರು ಕಾಡಿನತ್ತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಾಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಚಿತ್ರಂಜನ್ ಮಿಲಿ, ಜೋರ್ಹತ್ನ ದೇಬಾಶಿಶ್ ಬೋರಾ, ಚಾಬುವಾದ ರಬಿ ಘರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಪಾರಾದ ಜಂಬೂಷ್ ಮರಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ದಿಬ್ರುಗಢದ ಅಸ್ಸಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ತಿನ್ಸುಕಿಯಾದ ಜಗುನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಉಗ್ರರಿಗಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ-ಅರುಣಾಚಲ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಜಗುನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡೋ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಫಾ(ಐ) ಸಂಘಟನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿರುವ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು 'ಆಪರೇಷನ್ ಬುಜೋನಿ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
