ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶನ್ ಪಲೇರಿ ನಿಧನ
ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಲ್ಪಿ- ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶನ್ ಪಲೇರಿ ನಿಧನ-ನಾಳೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ.
Published : July 28, 2026 at 3:27 PM IST
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): 1925 ರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಭಟಾನಂದ ಗುರು ಕೇವಲ 14 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಉರಾಲುಂಗಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್)ವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ 65 ವರ್ಷದ ರಮೇಶನ್ ಪಲೇರಿ ಅವರು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರಮೇಶನ್ ಪಲೇರಿ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದರು. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಧನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ವಡಕರ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಕ್ಕೆ ಮದಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಿವಿಎಚ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾದಾಪುರಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಡಕರ ಬಳಿಯ ಮಾಡಪಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಪಲೇರಿ ಅವರು, ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು 1,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅವರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಬ್ಬರೀಕೃತ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಮಲೇಷಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಧಾನವು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಂತಹ ನವೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಲೇರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಎಲ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೇರಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ಎಂದರೆ ಅದು ರಮೇಶನ್ ಪಲೇರಿ ಅವರು.
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