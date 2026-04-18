ಜೈಶಂಕರ್, ದೋವಲ್​ ಜೊತೆ​ ಉಕ್ರೇನ್​ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾಧಿಕಾರಿ ಸಭೆ

ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ರುಸ್ಟೆಮ್ ಉಮೆರೋವ್ ಅವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ, ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

Ukraine's Top Security Official Holds Talks With Jaishankar, Doval On Peace Prospects
ರುಸ್ಟೆಮ್ ಉಮೆರೋವ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ (X@DrSJaishankar)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 10:41 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಸ್ಟೆಮ್ ಉಮೆರೋವ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಾಯಕರು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ಉಮೆರೋವ್, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ದೋವಲ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್​, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಚರ್ಚೆ: ಉಮೆರೋವ್​ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಜೈಶಂಕರ್​ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಿತು. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಗಮನ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಾಯಕರ ಚರ್ಚೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್​ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ತತ್ವಬದ್ಧ ನಿಲುವನ್ನು ಎನ್​ಎಸ್​ಎ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ದೋವಲ್ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

