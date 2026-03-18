ETV Bharat / bharat

6 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರ ಬಂಧನ ವಿಚಾರ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್​

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Ukraine Lodges Protest With India
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್​ (File/AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 9:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮಿಜೋರಾಂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಓಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಲಿಷ್ಚುಕ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಸಿಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಯ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು. "ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಡುವಿನ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಟಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್​ ರಾಯಭಾರಿ ಪೋಲಿಷ್‌ಚುಕ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೋರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೀವ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಂಧಿತರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 27 ರವರೆಗೆ ಉಕ್ರೇನಿಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಿತ-ಪ್ರವೇಶ ವಲಯಗಳಿವೆ, ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.