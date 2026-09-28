ETV Bharat / bharat

ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ CM

ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸಿಂಹಸ್ಥ 2028ರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಲು ಸ್ವತಃ ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ujjain-mohan-yadav-pickaxe-on-ancestral-home-demolished-road-widening-project
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ CM (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮುಂಬರುವ ಸಿಂಹಸ್ಥ 2028ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಘಾಟ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯೂ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಯು ಅಬ್ದಾಲ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 108ರಲ್ಲಿದ್ದು, ಖಜೂರ್‌ವಾಲಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಚೌಕ್ ನಡುವಿನ 730 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಬ್ದಾಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ujjain-mohan-yadav-pickaxe-on-ancestral-home-demolished-road-widening-project
ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ಇತರ 271 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜೂರ್‌ವಾಲಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ್ ಚೌಕ್‌ವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 272 ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. 730 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 9.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 15 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಯ ಸುಮಾರು 9.5 ಅಡಿ ಭಾಗ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಂಕರ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮನೆಯ 11 ಅಡಿ ಭಾಗ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ (ಇವರು ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ) ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಪಂಚಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಯ (ಸುಮಾರು 13.5 ಅಡಿ) ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ujjain-mohan-yadav-pickaxe-on-ancestral-home-demolished-road-widening-project
ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ CM (ETV Bharat)

ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ: ಈ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜೂನ್-ಜುಲೈ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕೆಂಪು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ujjain-mohan-yadav-pickaxe-on-ancestral-home-demolished-road-widening-project
ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ CM (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಯು ಅವರ ತಂದೆ ಪೂನಮ್‌ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಂಕರ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಂಕರ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕಲಾವತಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ 1974ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಜ್ಜ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ujjain-mohan-yadav-pickaxe-on-ancestral-home-demolished-road-widening-project
ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ CM (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಲ್​​ಎನ್​​ಜಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA 2028
UJJAIN MOHAN YADAV HOME DEMOLISHED
ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್
UJJAIN ROAD WIDENING PROJECT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.