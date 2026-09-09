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7 ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮಾನ್​ ವಿಗ್ರಹ: ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಸವಾಲು!

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿನ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮಾನ್​ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಒಂದಿಂಚೂ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

HANUMAN STATUE
8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮಾನ್​ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 8:03 PM IST

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ಉಜ್ಜಯಿನಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಹಾಕಾಲನ ನಗರವಾದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಸತಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಬಡಾ ಸರಾಫಾ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ, 'ಖಡೆ ಹನುಮಾನ್' (ನಿಂತಿರುವ ಹನುಮಾನ್) ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಐಐಟಿ ಇಂದೋರ್ ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಗ್ರಹ ಪರಿಶೀಲನೆ: ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ, ಐಐಟಿ ಇಂದೋರ್‌ನ ತಂಡವು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಹನುಮಾನ್​ ವಿಗ್ರಹ
ಹನುಮಾನ್​ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅವರು ವಿಗ್ರಹದ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ತಪಾಸಿಸಿದರು. ತಂಡವು ಈಗ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪುರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಮಿಶ್ರಾ, "ನಾವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐಐಟಿ ಇಂದೋರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಎಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಐಐಟಿಯಿಂದ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತೆರವು ಮಾಡಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿಗ್ರಹವು ಅಲುಗಾಡದೇ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಭಗವಾನ್​ ಹನುಮಾನನ ಪವಾಡ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಹ 'ಖಡೆ ಹನುಮಾನ್' ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ: 2028 ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೊಯ್ಲಾ ಫಾಟಕ್‌ನಿಂದ ಕಾಂತಲ್ ಮತ್ತು ಸತಿ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಛತ್ರಿ ಚೌಕ್‌ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹15 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಗಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಡೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪುರಸಭೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಚಕರು ಒದಗಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡದ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಾವು ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು 170 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯ: 'ಖಡೆ ಹನುಮಾನ್' (ನಿಂತಿರುವ ಹನುಮಾನ್) ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಹವನ್ ಬೈರಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹವು 170 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 5 ತಲೆಮಾರುಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ತಾಯತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹನುಮಾನ್​ ಬಳಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಯತ್ನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾದಿಂದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಭಕ್ತ ಸುನಿಲ್ ಪಂಜ್ವಾನಿ, "ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹದ ಯೋಜಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ: ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೈಲು ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಂತಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಡೆ ಹನುಮಾನ್ ಬಾಬಾ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪವಾಡ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ತಜ್ಞರು: ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಪವಾಡವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಗ್ರಹದ ಬುಡವು ನೆಲದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SIMHASTHA 2028
UJJAIN TEMPLE DEMOLISHED
INDORE IIT EXPERTS INVESTIGATION
ಹನುಮಾನ್​ ವಿಗ್ರಹ
HANUMAN STATUE

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