₹25 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 15 ತೊಲ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯಲು ಒಲ್ಲೆ ಎಂದ ಅಪರೂಪದ ವರ!
ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 27, 2026 at 8:52 PM IST
ಉಜ್ಜಯಿನಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೋರ್ವ ವರ 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬದ್ನಗರ ತಹಸಿಲ್ನ ಬಾಂಗ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿದೆ. ವರನ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾವತ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದರ್ಶ್ ದೀಪ್ ರಾಜಾವತ್ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇಂದೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಪಾಲ್ಪುರ್ ತಹಸಿಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಮಲ್ಪುರದ ರೈತ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬಿಂದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.
ಬದ್ನಗರ ತಹಸಿಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಿಲಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ₹25 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು 15 ತೊಲ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹50 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ವರ ಆದರ್ಶ್ ದೀಪ್ ರಾಜವತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾವತ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವರನ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿತು. ತಂದಿದ್ದ ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಪೆಡಂಭೂತದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ರಮವೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ವರನ ತಂದೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾವತ್ ಹೇಳಿದರು.
