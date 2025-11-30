ETV Bharat / bharat

ಪುತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ 21 ಜೋಡಿಗೆ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​

ಉಳ್ಳವರು ಇತರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ 21 ಜೋಡಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

21 COUPLES MASS WEDDING
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಪುತ್ರ ಸೇರಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ 21 ಜೋಡಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
ಉಜ್ಜಯಿನಿ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ 21 ಜೋಡಿಗಳಿಗೂ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಗೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್​ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ವೈದ್ಯ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾದವ್ ಅವರು ಡಾ.ಇಷ್ಟಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದರು. ದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೂಮಾಲೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಜೋಡಿಗಳ ವಿವಾಹವನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಪುತ್ರನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ
ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಪುತ್ರ, ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ (ETV Bharat)

ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ 21 ಜೋಡಿಗಳ ವಿವಾಹ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿವಾಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಅವರೇ ಭರಿಸಿದರು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅಭಿಮನ್ಯು ಜೊತೆ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದ ವರರು: ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ 21 ವರರು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದೀರ್ಘ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು, 21 ವರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ವರಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯೋಗಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಾಧು ಸಂತರು ವಧು-ವರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ದಂಪತಿ ಜೊತೆ ಸಾಧು ಸಂತರುಮ, ಗಣ್ಯರು
ನೂತನ ವಧು-ವರನ ಜೊತೆ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat)

ದುಂದುವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ, ಸರಳ ಆಹಾರ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದುಂದುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಆಹಾರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಮೂರು ವಿಧದ ಸಿಹಿ, ಎರಡು ವಿಧದ ಖಾರದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಪೂರಿ, ದಾಲ್-ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳು ಭಾಗಿ: 11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 8 ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, 25 ಸಂತರು ಮತ್ತು 42 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 30,000 ಅತಿಥಿಗಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗೂ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದವು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ವಧು-ವರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.

sಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್​ ನಗದು ಘೋಷಣೆ: ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಿಎಂ ಕುಟುಂಬವು ಎಲ್ಲ ದಂಪತಿಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇತ್ತ ಹರಿದ್ವಾರದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಅಖಾಡ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಂತ್ ರವೀಂದ್ರಪುರಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಅಖಾಡ ಪರಿಷತ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿ ಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗೆ ತಲಾ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗೆ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

MOHAN YADAV SON MARRIAGE UJJAIN
UJJAIN MASS MARRIAGE CEREMONY
ABHIMANYU WEDDING ISHITA PATEL
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್
MASS WEDDING

