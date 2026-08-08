ಉಜ್ಜೈಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ: ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18.66 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಧುನಿಕ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
Published : August 8, 2026 at 1:04 PM IST
ಉಜ್ಜೈಯಿನಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜೈಯಿನಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18.66 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಧುನಿಕ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿವೇಕ್ ರುಷಿಯಾ, ಎಸ್.ಸಿ. ಶರ್ಮಾ, ವಿವೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಸುಮಾರು 1.947 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಜಿ+1' (ನೆಲ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ) ರಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಐಪಿ ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಟ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಿಐಪಿ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ಸೂಟ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ತಡರಾತ್ರಿ ಮಹಾಕಾಲನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿಎಂ: ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಲ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಶಯನ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅವರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಳವನ್ನುನುಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
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