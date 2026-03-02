ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಿದ್ದರೂ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಅವಂತಿಕಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 2, 2026 at 5:41 PM IST
ಉಜ್ಜಯಿನಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಈ ವೇಳೆ, ಭಕ್ತರು ಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಏಕೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು, ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಂತಿಕಾ ನಗರವಾದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿ ಶಯನ ಆರತಿಯವರೆಗೆ ಬಾಬಾರ ದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಮಹೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನನ್ನು ಮಹಾಕಾಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲಗಳ ಸಮಯ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ; ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವವನು ಮಹಾಕಾಳ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಲನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಯು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರತಿಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಎಂದಿನಂತೆ ಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಶಯನ ಆರತಿಯವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯವು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಾರ್ಚ್ 2 ಸೋಮವಾರದಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಕಾ ದಹನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
14 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಹಣ : ಅರ್ಚಕ ಪಂಡಿತ್ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬೆಳಗಿನ ಧಿಕ್ರಾಧಕ್ (ದೂಧಕ್) ಮತ್ತು ಭೋಗ ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಆರತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:32 ರಿಂದ 6:46 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಹಣವು 14 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ವೈದಿಕ ಅವಧಿಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಚಕರು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? : ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುರೋಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಕ್ರಮವು ಎಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
