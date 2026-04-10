70 ಅಡಿ ಆಳದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದ ಭಗೀರಥ: ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಗಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಬದುಕಿ ಬರಲೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 8:50 AM IST
ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಬದ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಝಲಾರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ತೆರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಗು ಸುಮಾರು 70 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 10:30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 30 ಅಡಿ ಅಗೆತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಐದು ಪೊಕ್ಲೇನ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಡಿಇಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಗು; ಟಿಐ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜನರ ಗುಂಪು ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಝಲಾರಿಯಾ (ಬದ್ನಗರ) ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಝಲಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಭಾಗೀರಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ತೆರೆದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಿನ 3ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಸಿ: ಈ ನಡುವೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರೋಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಪಾಟಿದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಆಳ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು; ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆವು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಗೀರಥ್ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದನು. ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಒಳಗೆ ನೋಡಲು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಯಾತಪ್ಪಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಜತ್ನಾ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಭಾಗೀರಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು; ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಮಗುವಿನ ಮಾವ ಪ್ರತಾಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
