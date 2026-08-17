ETV Bharat / bharat

ಯುಜಿಸಿ - ನೆಟ್​ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ಎನ್​ಟಿಎ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಟೀಕೆ

ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್​ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಎನ್​ಟಿಎ ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

UGC NET RE EXAM
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರುನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ)ಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

"ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಎನ್​ಟಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ, ಅನುವಾದ ದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎನ್‌ಟಿಎ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ಎನ್​ಟಿಎ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಿಢೀರ್​ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೋದಿ ಜೀ, ನಿಮ್ಮ ಎನ್​ಟಿಎ ಈಗಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ 30 ರ ನಡುವೆ ನಡೆದವು. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಎನ್​ಟಿಎ ದೋಷಪೂರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ, ದೂರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಎನ್​ಟಿಎ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆಯೇ?: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಎನ್​​ಟಿಎ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿರುತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9 ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9 ರಂದು ಮೊದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್​ಟಿಎ) ಹೇಳಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

NATIONAL TESTING AGENCY
RAHUL GANDHI
PM NARENDRA MODI
ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್​ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ
UGC NET RE EXAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.