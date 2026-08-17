ಯುಜಿಸಿ - ನೆಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ಎನ್ಟಿಎ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ
ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಎನ್ಟಿಎ ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 4:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರುನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ)ಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
"ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಎನ್ಟಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The infamous NTA is under scrutiny yet again.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 16, 2026
Let’s hope that, unlike the Chanda Chori scandal involving the Ram Mandir, low-level functionaries are not once again thrown under the bus to shield those at the top from political accountability. https://t.co/QiHmExP508
ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ, ಅನುವಾದ ದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎನ್ಟಿಎ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ಎನ್ಟಿಎ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೋದಿ ಜೀ, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಟಿಎ ಈಗಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ 30 ರ ನಡುವೆ ನಡೆದವು. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಎನ್ಟಿಎ ದೋಷಪೂರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ, ದೂರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಎನ್ಟಿಎ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Modi ji, look at what your NTA has just done.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2026
UGC-NET exams for Sociology, English and Commerce were held between 22 and 30 June. Nearly two months later, NTA has cancelled all three because it set faulty papers and repeated old questions.
Thousands of candidates who prepared… https://t.co/TUMhhMhjvL
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆಯೇ?: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಎನ್ಟಿಎ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿರುತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
UGC NET जून 2026 की परीक्षा के करीब दो महीने बाद NTA ने खुद माना कि English, Commerce और Sociology के प्रश्नपत्रों में factual, typographical और translation errors थे। प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए, किताबों के शीर्षक बिगाड़ दिए गए, प्रश्नों की भाषा में त्रुटियां थीं,…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2026
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಮೊದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್ಟಿಎ) ಹೇಳಿದೆ.
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