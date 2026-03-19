ETV Bharat / bharat

ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಂಕರ್ ಲೊಡ್ಡಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯ

ಶಂಕರ್ ಲೊಡ್ಡಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Ugadi Special: Into the Hills of faith: A journey to Shankar Loddi's Cave Shiva Lingam
ಶಿವಲಿಂಗ (ಎಡಬದಿ) ಶಂಕರ್ ಲೊಡ್ಡಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಿರುವುದು (ಬಲಬದಿ) (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೆರಮೇರಿ (ಅದಿಲಾಬಾದ್): ತೆಲಂಗಾಣ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಂಕರ್ ಲೊಡ್ಡಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರಮೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಂಕರ್ ಲೊಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುವುದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ. ಇದು ಅದರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಭಾವಲಯಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡುವ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆದ್ದ ಕಾರಂಜಿವಾಡದಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರ್ ಲೊಡ್ಡಿವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒರಟಾದ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಂಬಡಾ ಸಮುದಾಯವು ವಿಶೇಷ ದೀಕ್ಷಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಪೌರಗಡ್‌ಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತ ತಪಸ್ವಿ ರಾಮರಾವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸೇವಾವಲಯ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಸರಪಂಚ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಅಪಾರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ, ಶಂಕರ್ ಲೋಡ್ಡಿ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರತ್ನದಂತೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

CAVE SHIVA LINGAM
SHAIVA TEMPLE
ಶಂಕರ್ ಲೊಡ್ಡಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯ
ADILABAD
SHANKAR LODDI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.