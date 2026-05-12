ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಡಿಎಂಕೆಯ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, 2023ರ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
Published : May 12, 2026 at 3:23 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಸನಾತನದ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ವಿವಾದ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ತಮಿಳು ನಾಡ ಗೀತೆಯಾದ 'ತಮಿಳು ಥಾಯ್ ವಝುತ್ತು' ಅನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
2023ರಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಉದಯನಿಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉದಯನಿಧಿ, ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೂತನ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ತಪ್ಪು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಳು ಮರು ಕಳಿಸಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡ ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಪಕ್ಷವೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಧ್ವನಿಗೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
